В Коми 28-летняя девушка поверила «представителю банка» и лишилась почти 270 тысяч рублей

Фото: pexels.com

В полицию продолжают поступать обращения граждан, обманутых телефонными мошенниками. Жители республики теряют собственные сбережения, перечисляя их незнакомцам, которые представляются работниками банка. Все чаще на уловки лжебанкиров попадаются молодые люди.

Так, в полицию поступило заявление от 28-летней жительницы Сосногорска. Оказалось, ей позвонил неизвестный и представился сотрудником службы безопасности банка. В ходе разговора собеседник рассказал женщине, что на нее пытаются оформить кредит.

Злоумышленник сообщил, что необходимо срочно предотвратить эту операцию. Со слов работника, это можно сделать, если оформить «зеркальный» займ. Растерянная потерпевшая поверила звонившему и сообщила личные данные, необходимые для кредитования. В общей сумме заявительница пополнила электронный кошелек аферистов почти на 270 тысяч рублей. О подобных схемах обмана она знала от полицейских, но все же попала в сети злоумышленников.

Проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение, добавили в пресс-службе МВД по Коми.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Коми девушка с завидным упорством отправляла деньги мошенникам (подробности)