В Сыктывкаре изъяли почти 3 тысячи саженцев без документов

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В Сыктывкаре выявили 15 нарушений законодательства в области семеноводства сельскохозяйственных растений. Об этом сообщили в пресс-службе Североморского межрегионального управления Россельхознадзора.

Нарушения в основном были связаны с тем, что люди продавали сортовые саженцы плодово-ягодных культур, посадочный материал луковичных растений, корневищных растений, а также груши, сливы, яблони и малину. При этом у продавцов не было необходимых документов, и была нарушена маркировка. Кроме того, некоторые из них торговали саженцами, которые не включены в государственный реестр селекционных достижений, допущенных к использованию в России.

Были заведены административные дела. С реализации сняли 2976 саженцев. Посадочный материал завезли в основном из Кировской области, Москвы, Подмосковья, а также в некоторых случаях из Ростовской области и Кубани.

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