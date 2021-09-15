Стоимость проезда на автобусах в Сыктывкаре останется прежней

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В Сыктывкаре пока не планируют повышать стоимость проезда в автобусах в 2022 году. Об этом сообщил первый заместитель главы администрации столицы Коми Александр Можегов.

По его словам, власти пока не собираются повышать стоимость проезда, хотя есть некоторые проблемы. Первый замглавы администрации пояснил, что сжиженный углеводородный газ подорожал на 40 %.

– К сожалению, ценообразование на это топливо не подлежит государственному регулированию, – сказал Можегов.

Чиновник отметил, что многие сыктывкарские автобусы используют именно это топливо. Однако замглавы администрации заверил, что оснований повышать стоимость проезда власти не видят.

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