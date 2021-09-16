Обманувшего жителя Сыктывкара мошенника арестовали в командировке

Оказалось, что мужчина действовал не один Фото: Архив "КП"

Очередная история с ложными «сотрудниками банка» на этот раз оказалась со счастливым концом: полицейские арестовали мошенника, который похитил у сыктывкарца 270 тысяч рублей. Как пишет МВД республики, жертвой оказался 44-летний заместитель главы крупной фирмы.

Мошенник действовал по известной схеме: он позвонил мужчине, представился сотрудником банка и заявил, что кто-то пытается незаконно вывести деньги со счета горожанина. Сыктывкарец поверил на слово и назвал все реквизиты карты, после чего и лишился 270 тысяч рублей.

В итоге мошенника нашли и задержали в Санкт-Петербурге. Им оказался 38-летний уроженец Свердловской области, который приехал в северную столицу по рабочим вопросам. Мужчина не стал отпираться и во всем признался, пообещав возместить ущерб. Как выяснилось, он действовал не один. Сейчас подозреваемый находится в СИЗО Санкт-Петербурга.

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