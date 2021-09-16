В Коми заключенный колонии сильно избил своего «коллегу»

Все началось с неприязненных отношений, а закончилось молотком Фото: Архив "КП"

Ухтинский городской суд вынес решение по делу о конфликте в колонии, который закончился серьезными травмами для одного из участников спора. Теперь виновник произошедшего проведет несколько лет в колонии особого режима.

По версии суда, причиной ссоры стала неприязнь. В итоге это чувство достигло своего апогея, когда заключенные находились в швейном цеху. Мужчина схватил молоток, которым обычно чинили оборудование, и несколько раз ударил им по голове оппонента.

Вред здоровью пострадавшего врачи оценили как средний. На основании этого нападавшего еще обязали выплатить 300 тысяч рублей. С учетом предыдущего срока наказания, который осужденный еще не успел отбыть, ему предстоит провести в колонии 3,5 года.

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