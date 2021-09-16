Житель Коми пытался отпугнуть медведя, но оторвал пальцы охотнику

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Во время охоты в Ухте произошел досадный инцидент, из-за которого местный житель лишился двух пальцев на руке. Серьезная травма произошла во время охоты, где мужчине угрожала опасность от крупного хищника.

Все случилось на лесной дороге. Охотник был со своим знакомым, когда на тропу вышел медведь. Чтобы отпугнуть зверя, знакомый выстрелил в сторону леса, но, к несчастью, на линии огня оказался другой мужчина. Пуля попала прямо в руку пострадавшему, из-за чего ему оторвало два пальца.

По решению городского суда теперь ответчик обязан выплатить пострадавшему 150 тысяч рублей.

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