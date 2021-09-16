Бывший глава МРСК «Северо-Запада» приговорен к 12 годам строгого режима

Экс-глава МРСК Северо-Запада Александр Летягин получил 12 лет колонии

Сыктывкарский городской суд вынес обвинительный приговор по уголовному делу в отношении бывшего генерального директора публичного акционерного общества «МРСК Северо-Запада» и его подчиненных. Он признан виновным в совершении восьми преступлений.

В суде установлено, что в 2014-2018 годах руководитель организации совместно со своим заместителем, а также двумя сотрудниками из числа руководителей филиала «Комиэнерго» на систематической основе получали взятки от представителей коммерческих организаций.

За денежное вознаграждение они обеспечивали беспрепятственную приемку и оплату работ по заключенным договорам подряда, а также иным образом проявляли лояльность к организациям во взаимоотношениях с ПАО «МРСК Северо-Запада».

Общий размер взяток, полученных участниками преступной группы, превысил 74 млн рублей.

Суд с учетом позиции государственного обвинителя назначил руководителю организации наказание в виде 12 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима со штрафом в размере 50 млн рублей с лишением права заниматься определенной деятельностью сроком на 3 года. Его соучастникам назначено наказание в виде лишения свободы на сроки от 5 до 9 лет с отбыванием в колонии строгого режима со штрафами на общую сумму 41 млн рублей с лишением права заниматься определённой деятельностью сроком на 3 года каждому за исключением одного из подсудимых.