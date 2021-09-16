Четверо жителей Коми лишились более 100 тысяч рублей, делая покупки в интернете

Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Четверо жителей Коми лишились в общей сложности более 100 тысяч рублей при заказе товаров через интернет. Об этом сообщили в пресс-службе республиканского МВД.

Так, житель Прилузского района 1976 года рождения хотел купить производственную мясорубку. Для оплаты продавец отправил реквизиты. Покупатель перевел 43 370 рублей, но мясорубку так и не получил.

Сыктывкарец 1973 года рождения пытался купить пиломатериалы. Он нашел на «Авито» подходящее объявление и связался с продавцом. Тот заявил, что нужно будет оплатить заказ по номеру банковского счета. Житель столицы Коми перевел более 31 тысячи рублей, но стройматериалы не получил.

Жительница Усинска 1966 года рождения хотела купить сканер и перевела 24 500 рублей. Житель Печоры 1968 года рождения, планировавший купить водонагреватель, лишился более 13 тысяч рублей. Возбуждены уголовные дела о мошенничестве.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Двое жителей Коми пытались купить лодки и лишились 70 тысяч рублей