Жители Сыктывкара смогут изменить маршрут автобуса №33а

Будут нововведения или нет, зависит от горожан
Фото: Архив "КП"
Власти Сыктывкара проводит опрос для улучшения качества общественного транспорта. Сейчас вопрос стоит о том, стоит ли менять маршрут автобусов №33а, который следует от автовокзала до СФЗ.
Суть изменений заключается в том, что при желании горожан автобусы смогут ходить по улице Коммунистической вместо Элеваторной, как сейчас. Ожидается, что в случае нововведений улучшится транспортное сообщение с Эжвой. Однако, чтобы принять окончательное решение, городские власти устроили опрос среди жителей.
Опрос продлится два дня.
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