Жители Сыктывкара смогут изменить маршрут автобуса №33а

Будут нововведения или нет, зависит от горожан Фото: Архив "КП"

Власти Сыктывкара проводит опрос для улучшения качества общественного транспорта. Сейчас вопрос стоит о том, стоит ли менять маршрут автобусов №33а, который следует от автовокзала до СФЗ.

Суть изменений заключается в том, что при желании горожан автобусы смогут ходить по улице Коммунистической вместо Элеваторной, как сейчас. Ожидается, что в случае нововведений улучшится транспортное сообщение с Эжвой. Однако, чтобы принять окончательное решение, городские власти устроили опрос среди жителей.

Опрос продлится два дня.

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