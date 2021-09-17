В Коми дорожают огурцы и дешевеет рыба

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За минувшую неделю на прилавках магазинов вновь изменились цены на ряд позиций. По данным Комистата, сильнее всего подорожали огурцы. Теперь за них придется отдать на 7,9% больше, чем было семь дней назад.

В сторону подорожания изменились цены и на вареную колбасу (+3,3%), куриное мясо и гречку (+1%), рис (+0,3%), колбасу полукопченую (+0,2%).

Однако можно в магазинах найти и подешевевшие продукты. Так, цены снизились на морковь (-7,5%), картофель (-6,9%), лук репчатый (-4,4%), капусту белокочанную (-3,9%).

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