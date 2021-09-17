Житель Коми попытался дать взятку полицейскому при камере видеонаблюдения

В Удорском районе водитель «Лады Веста» пытался дать взятку сотруднику ГИБДД Фото: Архив "КП"

Житель Удорского района попытался дать взятку сотруднику ГИБДД при камере, установленной в салоне машины ДПС. Мужчина был остановлен инспектором из-за подозрений в нетрезвом вождений, уточняет пресс-служба МВД по Коми.

Водитель отечественной легковушки хотел избежать составления протокола и решил договориться с полицейским. Инспектор не раз предупредил мужчину об ответственности за дачу взятки, но тот был настойчив и оставил 10 тысяч рублей в салоне служебной машины.

- Полицейский незамедлительно сообщил о данном факте в дежурную часть ОМВД России по Удорскому району. На место прибыла следственно-оперативная группа и изъяла денежные средства, - рассказали в МВД.

Теперь мужчине грозит не только штраф и лишение прав за пьяное вождение, но и реальный срок. За мелкое взяточничество он может получить до года тюрьмы.

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