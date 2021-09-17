В Коми отремонтируют девять километров дорог

Фото: пресс-служба правительства Коми

В Ухте отремонтируют дороги в сторону поселков Югэр, Шудаяг и Ярега, общая их протяженность составляет почти девять километров. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Коми.

Так, в сторону поселка Югэр отремонтируют восемь километров дороги, а в сторону поселков Шудаяг и Ярега – почти километр. Заказчиком выступает «УправтодорКоми», а подрядчиком – Сосногорский «Спецавтодор». Одну дорогу отремонтируют за 78 миллионов рублей, а другую – за 8 миллионов. Ожидается, что все запланированные работы выполнят до 1 ноября.

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