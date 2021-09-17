Двое жителей Коми отдали мошенникам 2,7 миллиона рублей

Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Двое жителей Сосногорского района проиграли на биржах более 2,7 миллиона рублей, полицейские проводят проверки. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по Коми.

Так, житель Сосногорска 1970 года рождения оставил свои контакты на одном из сайтов с рекламой о быстром заработке. Ему позвонил мужчина, который представился сотрудником брокерской фирмы и предложил вкладывать деньги в электронную биржу. Житель Коми создал личный кабинет. Он взял кредиты в трех банках на общую сумму более 1,45 миллиона рублей и почти пять месяцев вкладывал деньги в биржу. Получить их обратно мужчине так и не удалось.

Жительница Сосногорского района 1961 года рождения переводила деньги неизвестным консультантам якобы для ставок на бирже. В личном кабинете она видела рост инвестиций, а спустя несколько дней обнаружила, что доходы не увеличиваются. Однако консультанты убедили женщину продолжать играть на бирже. Она также взяла кредит в трех банках и «инвестировала» в общей сложности 1,3 миллиона рублей. Вывести эти деньги женщине не удалось. Полицейские проводят проверки.

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