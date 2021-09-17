Сыктывкар
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Сыктывкар
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Сыктывкар
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество17 сентября 2021 12:12

В Сыктывкаре пропал 8-летний ребенок, пока отец разгружал машину

Источник:kp.ru
КомментироватьОставить комментарий(0)
Уснувший в коляске 8-летний мальчик поднял по тревоге полицию Сыктывкара и спасателей

Уснувший в коляске 8-летний мальчик поднял по тревоге полицию Сыктывкара и спасателей

Фото: Архив "КП"

В Сыктывкаре пропал 8-летний мальчик. Об этом сообщает издание «Комиинформ» со ссылкой на Профессиональную аварийно-спасательную службу.

Уточняется, что ребенок с отцом приехали к дому на улице Свободы. Пока папа мальчика разгружал вещи из машины, сын пропал.

Обеспокоенный мужчина сразу же обратился в полицию и к спасателям. Часы поисков дали свои результаты. Оказалось, что мальчик залез в коляску, своего младшего брата, которая была припаркована в подъезде, и уснул.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Коми в лесу пропала молодая мать с ребенком (подробности)