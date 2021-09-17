В Сыктывкаре пропал 8-летний ребенок, пока отец разгружал машину

Уснувший в коляске 8-летний мальчик поднял по тревоге полицию Сыктывкара и спасателей Фото: Архив "КП"

В Сыктывкаре пропал 8-летний мальчик. Об этом сообщает издание «Комиинформ» со ссылкой на Профессиональную аварийно-спасательную службу.

Уточняется, что ребенок с отцом приехали к дому на улице Свободы. Пока папа мальчика разгружал вещи из машины, сын пропал.

Обеспокоенный мужчина сразу же обратился в полицию и к спасателям. Часы поисков дали свои результаты. Оказалось, что мальчик залез в коляску, своего младшего брата, которая была припаркована в подъезде, и уснул.

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