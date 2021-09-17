В Коми нашли убитыми в лесу пропавших жителей Зимстана

Перед судом предстанет житель Усть-Куломского района по обвинению в убийстве двух лиц Фото: архив "КП"

В Коми в лесном массиве в 19 км от поселка Зимстан были обнаружены трупы 62-летнего мужчины и 33-летней женщины. Выяснилось, что смерть пропавших полтора года назад сельчан носила насильственный характер. После долго расследования, сложных экспертиз и опросов свидетелей, следователи нашли убийцу пары.

Им оказался 35-летний житель Усть-Куломского района. В день трагедии мужчины и женщина были в лесу, когда между обвиняемым и убитым возникла ссора. В разгар конфликта молодой мужчина забил до смерти пенсионера палкой. За всем этим наблюдала их спутница.

Женщина заявила, что все расскажет полиции, однако 35-летнего мужчину такой исход событий не устраивал и он решил избавиться от свидетельницы. Он хладнокровно задушил несчастную и оставил тела убитых лежать на земле.

По итогам расследования обвиняемый частично признал вину по предъявленному обвинению. В настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

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