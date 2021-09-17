В Коми строят новую школу на 600 мест

Фото: пресс-служба правительства Коми

В селе Объячево Прилузского района строят новую школу на 600 мест. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Коми.

Согласно проекту, будущая школа рассчитана на учеников среднего и старшего звена. Кроме того, образовательное учреждение будет доступно для людей с ограниченными возможностями здоровья. Строительство школы ведется в рамках национального проекта «Образование». Планируется, что ее введут в эксплуатацию 31 августа 2022 года. Это будет трехэтажное кирпичное здание. Внутри расположатся актовые и спортивные залы, библиотека и столовая. Кроме того, на территории появится стадион, гараж и станция пожаротушения.

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