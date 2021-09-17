В Коми объявлено штормовое предупреждение из-за надвигающейся бури

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В Коми ожидается ухудшение погодных условий. По данным республиканских метеорологов, в будущие выходные, 18 и 19 сентября, в регионе разбушуется ветер, а ночью температура воздуха опустится до 0 градусов.

- Местами пройдут небольшие осадки. В субботу жителей Коми ждет мокрый снег и дождь. Ветер северный, северо-восточный 5-10 м/с, порывами до 14 м/с, на северо-востоке порывами 15-20 м/с, на крайнем северо-востоке 9-14 м/с, ночью порывами 17-19 м/с, с усилением днем до 23 м/с. Последнее значение по шкале Бофорта соответствует буре, - говорят метеорологи.

В воскресенье чуть поутихнет ветер. Его скорость будет достигать 17 м/с. А вот заморозки только сильнее усилятся. Столбик термометра опустится до -3 градусов ночью, а днем воздух прогреется максимум до +7 градусов.

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