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Общество19 сентября 2021 11:48

Для больных коронавирусом в Коми создали отдельный избирательный участок

Источник:kp.ru
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Фото: архив КП

Фото: архив КП

В воскресенье, 19 сентября, Избирком Коми подвел промежуточные итоги голосования. Напомним, в этом году в республике выбирают депутатов Госдумы и в местные советы, а также десять глав поселений.

На 10 часов утра воскресенья проголосовали 24,16% жителей Коми.

Председатель Избиркома РК отметил, что для больных коронавирусом в Сыктывкаре организовали специальный избирательный участок в онкологическом диспансере.

По его словам, биллютени принимают врачи и медсестры, а данные передадут в Избирком онлайн по технической связи.

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