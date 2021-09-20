Владельцев оружия в Коми предупредили об опасности из-за потери вещей

Росгвардия призывает быть внимательными и осторожными Фото: Архив "КП"

Росгвардейцы Коми опубликовали предупреждение для владельцев оружия в республике. В частности, оно касается перевозки такого опасного груза.

Поводом к обращению стал случай, произошедший с охотником в Удорском районе. Он был с ружьем в лодке, однако не учел некоторые особенности, в итоге оказавшись в воде. Его лодка перевернулась, из-за чего утонули все вещи мужчины, включая ружье. Об утере оружия он сообщил в полицию.

В Росгвардии отмечают, что потеря такой опасной вещи может привести к тому, что оружие может оказаться в чужих руках. А это, в свою очередь, угрожает безопасности окружающих.

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