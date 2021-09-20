Воркутинка перевела аферистам 1,4 млн рублей

Фото: архив КП.

Жительница Воркуты хотела сохранить свои сбережения, а в результате лишилась огромной суммы - 1,4 миллиона рублей, сообщает МВД по Коми.

Женщине позвонили неизвестные и представились сотрудниками службы безопасности банковской организации

- С вашим счётом происходят подозрительные операции. Чтобы блокировать эти действия, вам необходимо срочно перевести сбережения на «безопасный счет», - убеждали воркутинку на том конце провода.

Жительница Заполярья испугалась и выполнила все инструкции: под руководством липовых финансистов перевела на несколько абонентских номеров в общей сложности 1 375 600 рублей.

Возбуждено уголовное дело. Полиция установила, что воркутинке звонили потерпевшей с номеров различных операторов связи Москвы и Московской области, уточняет ведомство.

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