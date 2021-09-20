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Происшествия20 сентября 2021 10:26

В Коми пьяный водитель влетел в легковушку, а затем врезался в ЛЭП

Источник:kp.ru
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Фото: УГИБДД по Коми

Фото: УГИБДД по Коми

Фото: Архив "КП"

В Сосногорске произошло серьезное ДТП с участием двух легковых автомобилей. Мужчина за рулем Opel на высокой скорости въехал в Mazda, а затем, из-за удара, его откинуло на обочину, где он врезался в столб.

Как сообщает пресс-служба ГИБДД по Коми, авария была зафиксирована на улице Зои Космодемьянской накануне глубокой ночью. Водитель немецкой легковушки, по предварительным данным, не учел безопасную дистанцию, и въехал в японский автомобиль. Как показало медицинское освидетельствование, 40-летний водитель Opel был пьян.

В ДТП пострадали трое. К счастью, обошлось без жертв и серьезных травм.

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