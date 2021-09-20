В Сыктывкаре десятки домов останутся без холодной воды

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В Сыктывкаре отключат холодную воду в десятках домов. Об этом сообщает ОАО «Сыктывкарский Водоканал». Причиной массового отключения водоснабжения стал капитальный ремонт водовода.
- Ремонтные работы связаны с выводом существующего водовода диаметром 400 мм в капитальный ремонт. В ходе капитального ремонта будет проложен новый водовод диаметром 315 мм и длиной 610 метров из современного материала - полиэтилена низкого давления, являющегося экологичным и долговечным.
Ранее из-за износа водовода в Сыктывкаре произошла крупная коммунальная авария: 23 жилых здания остались без воды. Поэтому власти приняли решение в кратчайшие сроки устранить проблему.
Отмечается, что воды не будет с 29 по 30 сентября. Жителей города предупреждают, что с 9 утра до 5 утра следующего дня им придется позаботиться о запасах воды.
Так, отключение планируется:
Тентюковская 273,239,283,245,233,85,93,225/1,225,269/1,269,295,271,301,
267/1,267/2,221,95,81,83,87,89,91,279/1,110,78,85/1,285,295б.
Петрозаводская 17,19,25,34,21,40,38,22,21/1,36,54/1(корп2),40/1(корп1).
Октябрьский пр-т 180/1,180,170,164,162,178,172,176а,176.
Малышева 16,24,31.
Для тех, кто не успел подготовить запас воды на период отключения, подвоз воды будет осуществлен 29 сентября с 10.00 ч. до 21.00 ч. по следующим адресам:
Петрозаводская 19,38,
Октябрьский пр-т 180/1,
Тентюковская 91,
Малышева 24.
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