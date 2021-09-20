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Происшествия20 сентября 2021 15:36

В Коми мужчина расстрелял из ружья четверых человек

Источник:kp.ru
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В Корткеросском районе совершено особо тяжкое преступление

В Корткеросском районе совершено особо тяжкое преступление

Фото: Архив "КП"

В Коми в минувшую субботу в одном из сел Корткеросского района 47-летний местный житель открыл огонь по людям. Он ворвался домой к родственникам и расстрелял четверых человек. Сообщается, что в кровавой бане погибла одна женщина, остальные трое потерпевших находятся в больнице.

Как уточнили в пресс-службе СК по Коми, мужчина действовал из личных мотивов, с семьей погибшего у него был конфликт.

В день трагедии скончалась от массивной кровопотери 54-летняя сестра убийцы, еще одна сестра в возрасте 53 лет получила ранение. Также были госпитализированы 58-летняя соседка и 37-летний сосед мужчины, в которых он пустил пули из двустволки.

Сообщается, что после кровавого убийства сельчанин свел счеты с жизнью. Соседи рассказывают, что мужчина часто пил и нигде не работал.

По данному факту возбуждено уголовное дело.