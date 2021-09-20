Проигравшая на выборах в Коми Савастьянова из ЕР потратила в 14 раз больше, чем ее конкурент Михайлов

Фото: из личного архива Ольги Савастьяновой

Стали известны траты кандидатов в депутаты в ГД РФ на предвыборную кампанию. Больше всех потратила член ЕР Ольга Савастьянова. Она израсходовала более 14 млн рублей. Это следует из данных, предоставленных ЦИК республики.

К слову, победивший ее коммунист Олег Михайлов потратил в 14 раз меньше - чуть более 822 тысяч рублей. По данному показателю он находится на третьей строчке.

На втором месте расположился кандидат от партии «Новые люди» Виктор Филипчук на агитацию, рекламу и прочие расходы заложил 847 300 рублей.

Самые скромные расходы были у Ивана Рубана из «Коммунистов России» - 70 тысяч рублей.

А вот Татьяна Саладина из «Справедливой России» и Виктор Бетехтин из «Зеленой альтернативы» умудрились провести предвыборную кампанию без вложений. В их расходах значится цифра «0».

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