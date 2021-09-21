Появилась дата снятия ограничений на дорогах в Сыктывкаре

Автомобилистам придется на время перестроить привычные маршруты Фото: Архив "КП"

Мэрия Сыктывкара предупредила, что сейчас движение ограничено сразу на нескольких дорогах города. Администрация уточнила причины таких неприятных нововведений, а также опубликовала даты открытия улиц для проезда машин.

Раньше всех откроется перекресток Куратова – Первомайская. К 30 сентября «СпецКомиСтрой» завершит работы на этом участке. На это же время назначено открытие еще нескольких участков дорог, над которыми работает «ТетрастройКоми». Это часть улицы Коммунистической от дома №18 до перекрестка с Первомайской и район дома по адресу Первомайская, 83.

Следующим откроется участок у дома на Октябрьском проспекте, 59А – его дата 1 октября. К 3 октября снимут ограничения у дома на Петрозаводской, 21, которые введут 23 сентября. А к 14 октября можно будет свободно проехать по улице Почтовой.

Позже всех снимут ограничения на улицах Интернациаональная и Красных Партизан: 15 ноября.

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