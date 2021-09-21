Житель Коми развел костер за 75 тысяч рублей

Привычный отдых обошелся мужчине слишком дорого Фото: Архив "КП"

Мужчина из села Ужга может заплатить в бюджет более 75,3 тысяч рублей из-за желания согреться. К такому выводу пришла прокуратура Коми.

Сельчанин является заядлым рыбаком. В июне этого года он как обычно отправился в лес, чтобы заняться любимым хобби. Однако его погубила невнимательность: для тепла он развел костер, но забыл его потушить.

В итоге из-за рассеянности мужчины начался лесной пожар. Эксперты оценили ущерб от действий рыбака в более чем 75 тысяч рублей. Сам он признал вину и уже даже возместил ущерб. Но тем не менее дело все равно направили в суд.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Коми спасли пьяного мужчину, уронившего на себя шкаф (подробности)