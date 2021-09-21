Еще 13 домов в Сыктывкаре признали ветхими

Во многих из них даже живут люди Фото: Архив "КП"

Администрация Сыктывкара обновила список ветхих домов в городе и опубликовала его в соответствующем документе. Их предстоит снести через несколько лет. Расселение жильцов должно произойти в течение ближайших семи лет.

В частности, идет речь о нескольких домах по улице Орджоникидзе: №№ 58, 62, 64, 65, 67, 69, 70, 75, 81. Также снесут два дома на Плотницком переулке (№№ 1, 6) и улице Пригородной (№№ 5, 7).

Людям, проживающим по этим адресам, предложат новые временные адреса.

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