В Коми 33-летний мужчина избил в лесу до смерти свою 25-летнюю девушку

Фото: СУ СК России по Республике Коми
В Коми трагически погибла 25-летняя жительница Троицко-Печорского района. Девушка умерла в лесу от полученных травм, которые нанёс ей ее 33-летний молодой человек: он избил ее до смерти.
Как сообщает пресс-служба СК по Коми, все произошло около охотничьей из в лесном массиве на днях. Пара сильно поссорилась и мужчина, который был сильно пьян, начал наносить многочисленные удары ногами и руками по несчастной. Судебно-медицинская экспертиза показала, что девушка умерла от перелома рёбер и травмы груди.
Сейчас злоумышленник задержан. В ближайшее время суд определит меру пресечения на время расследования.
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