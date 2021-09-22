Владимир Уйба поздравил Олега Михайлова с победой на выборах в Коми

В своей поздравительной речи руководитель региона пожелал члену КПРФ «плодотворной работы» Фото: Анастасия ПОЗДЕЕВА

Глава Коми Владимир Уйба поздравил победителей на выборах в Госдуму России. Напомним, в регионе одержала победу партия «Единая Россия», а по одномандатному округу в Нижнюю палату прошёл коммунист Олег Михайлов.

В своей поздравительной речи руководитель региона пожелал члену КПРФ «плодотворной работы».

— Поздравляю Олега Алексеевича с избранием. Желаю ему плодотворной работы на благо жителей Республики Коми. И, конечно же, оправдать высокое доверие, оказанное жителями региона, — сказал Уйба.

Он также поблагодарил жителей республики за оказанное доверие к ЕР. Он заявил, что партия не подведёт и будет работать на благо страны.

— Выражаю благодарность всем жителям, которые голосовали и поддержали «Единую Россию». «Единая Россия» вас не подведет, — заключил Владимир Уйба.

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