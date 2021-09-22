В Коми мужчина застрелил товарища в голову во время охоты на уток

Во время охоты на реке Печоре погиб мужчина Фото: Архив "КП"

В Коми вынесли приговор жителю Ижемского района, убившего по неосторожности своего товарища. Трагедия произошла во время охоты на уток на реке Печоре.

Как сообщает пресс-служба суда, в мае этого года мужчины сплавлялись по реке и высматривали дичь. Осужденный в какой-то момент заметил перед собой цель и выстрелил в направлении уток, однако он не увидел, что голова его товарища была на линии огня. От полученного ранения мужчина умер на месте происшествия.

Отмечается, что обвиняемый сразу же признал свою вину и раскаялся в содеяном.

С учетом наличия смягчающих и отягчающих обстоятельств, личности подсудимого, трудоустроенного, имеющего постоянный источник дохода, характеризующегося положительно, назначено наказание в виде одного года лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении.

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