В Кирове 32-летний сыктывкарец открыл стрельбу у кафе

Фото: скриншот видео

В Кирове 32-летний сыктывкарец открыл огонь из пистолета во время отдыха в кафе на улице Ломоносова. Видео с инцидентом появилось в Сети.

На кадрах запечатлено, как мужчина вступает в конфликт с местным парнем. Слово за слово и между ними завязывается драка. Молодой человек пинает пьяного с виду сыктывкарца в живот и тот падает на землю. Не смирившись с поражением, он достает пистолет и стреляет в сторону оппонента. Благо, парень успел убежать.

После этого стрелок садится в машину и собирается уехать. По словам очевидцев, за парня вступилась компания из восьми человек, успевшая сильно повредить авто мужчины, но задержать его не удалось: он смог покинуть место конфликта.

Через некоторое время подозреваемый был задержан. Мужчину доставили в отдел полиции, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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