В Коми 46-летний мужчина избивал свою 12-летнюю беспомощную дочь

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В Коми задержан 46-летний житель Ухты. Мужчину подозревают в систематическом истязании своей 12-летней дочери.

Как сообщает пресс-служба СК по республике, девочка на протяжении долго периода времени подвергалась психическому и физическому насилию со стороны отца. Мужчина часто избивал свою дочь и оскорблял ее. О невыносимой жизни школьницы стало известно ее родственнице, которая и обратилась за помощью к правоохранительным органам.

- В настоящее время подозреваемый задержан. В отношении него следователем будет направлено ходатайство в суд об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу, - рассказали в пресс-службе ведомства.

Отмечается, что мужчина часто пил и нигде не работал.

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