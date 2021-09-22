В Коми годовалый ребенок опрокинул на себя 70-процентный уксус

Медики рекомендовали исключить появление опасной жидкости в доме Фото: Архив "КП"

В Сыктывкаре в детскую республиканскую больницу попал годовалый ребенок с химическим ожогом. По словам его родителей, он опрокинул на себя уксус. Малыш получил серьезные травмы и был экстренно госпитализирован.

Это не единственный серьезный случай травмирования детей за последние месяцы. Так, семилетний мальчик получил термические ожоги тела. Несчастный случай произошел 15 августа.

Выяснилось, что ребенка ошпарили кипятком взрослые. Они случайно перепутали ковш с горячей и холодной водой в бане. У мальчика были повреждены грудная клетка и брюшная полость. Врачи диагностировали ожоги первой-второй степени, а также повреждение 10% тела.

На следующий день, 16 августа, в РДКБ поступил двухлетний мальчик. Он засунул руку в горячую кашу. Врачи диагностировали термический ожог первой-второй степени и повреждение 0,5% тела. Ребенку оказали необходимую помощь и отправили домой, уточняет «Комиинформ».

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