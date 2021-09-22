В Сыктывкаре студента задержали за наркоторговлю

Фото: СУ СК по Коми

В Сыктывкаре студента 2001 года рождения подозревают в покушении на незаконный сбыт наркотиков. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по Коми.

Как рассказали в ведомстве, молодой человек – иностранец. Он учился в одном из ведущих вузов Коми. Полицейские выяснили, что студент причастен к наркоторговле, и его задержали. У злоумышленника изъяли 30 полимерных пакетиков амфетамина и мефедрона. Задержанный сбывал наркотики вместе с подругой. Наркотики распространялись посредством тайников-закладок.

Возбуждено уголовное дело, подозреваемого заключили под стражу. В МВД добавили, что злоумышленник наркотики не употребляет. Он пошел на преступление для того, что заработать.

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