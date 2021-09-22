В Коми горела квартира: эвакуировались 43 человека

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Во вторник, 21 сентября, в Ухте горела квартира в многоэтажном доме, из здания эвакуировались 43 человека. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Коми.

Как рассказали в ведомстве, инцидент произошел в 15.46 на улице Сенюкова. В кирпичном многоэтажном доме загорелась квартира. Через три минуты на место прибыли пожарные. Из соседних квартир самостоятельно эвакуировались 43 человека. В 16:20 пожар удалось потушить. К счастью, в результате случившегося никто не пострадал. Площадь возгорания составила два квадратных метра. На месте происшествия работали семь человек и три единицы техники. По предварительным данным, причиной пожара стала неисправность электрооборудования.

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