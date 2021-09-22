Появилось видео сорвавшегося со сцепки и врезавшегося в «Ладу» КамАЗа на трассе в Коми

Фото: УГИБДД по Коми

В Сети появилось видео жуткой аварии с участием большегруза и отечественной легковушки. Ролик опубликовала информационная программа «День». На нем запечатлено, как на трассе в Сосногорском районе КамАЗ врезается в «Ладу Ларгус», за рулем которой была пожилая женщина.

Сейчас состояние пострадавшей оценивается как тяжелое. Ей понадобилась помощь столичный врачей, поэтому было принято решение перевести ее в Сыктывкар санавиацией.

Напомним, авария произошла накануне в 15:00. 39-летний мужчина ехал на МАЗе и буксировал на жесткой сцепке КамАЗ со стороны Нижнего Одеса в направлении Ухты. На 363-километре трассы Сыктывкар – Ухта – Печора – Усинск – Нарьян-Мар второй грузовик сорвался со сцепки и выехал на встречную полосу. Там КамАЗ врезался в «Ладу».

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