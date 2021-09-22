В октябре для жителей Коми откроются прямые рейсы в Хургаду и Шарм-эль-Шейх

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С 5 октября для жителей Коми открываются прямые рейсы в Египет. Так, туристы могут отправиться в Хургаду из Сыктывкара без пересадок.

Вылет запланирован на 00:10. Самолет Boeing 737-800 пробудет в воздухе практически шесть часов.

Также в Хургаду можно будет отправиться 16 и 26 октября.

Еще один прямой рейс открывается из Сыктывкара в Шарм-эль-Шейх. Как уточняет издание «Комиинформ», перелет также ночной. Вылеты 23 октября, а также 2, 13 и 23 ноября.

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