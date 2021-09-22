В Коми женщина зарезала спящего односельчанина

Фото: пресс-служба Следственного комитета
В Удорском районе 50-летнюю местную жительницу подозревают в убийстве 62-летнего односельчанина. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета.
Как рассказали в ведомстве, женщина выпивала с дядей своего сожителя. Она нанесла спящему односельчанину удар ножом в область груди. В результате пострадавший скончался. Причиной его смерти стала массивная кровопотеря, возникшая как осложнение полученного проникающего колото-резаного ранения с повреждением сердца. Злоумышленница признала свою вину, ее заключили под стражу. Согласно законодательству, ей грозит от шести до 15 лет лишения свободы.
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