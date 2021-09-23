В Коми предложили платить 20 тысяч рублей за сообщения о пьяных за рулем

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Глава Коми Владимир Уйба предложил выплачивать по 20 тысяч рублей за сообщения о пьяных водителях. С такой инициативой он выступил на заседании республиканской комиссии по безопасности дорожного движения.

– Пьяный за рулем – преступник. Я нигде в публикациях СМИ не увидел этого, – подчеркнул Уйба.

Глава Коми напомним, что за убитого волка в республике платят 20 тысяч рублей. Руководитель региона предложил давать такую же сумму за сообщения о пьяных водителях. Уйба подчеркнул, что таких недобросовестных автолюбителей необходимо наказывать, а людей, предоставляющих информацию о них, – поощрять.

– Если сообщил – это не стукачество и не позор, наоборот, хорошо, – заявил глава Коми.

По его словам, бороться с этой проблемой должно все общество. В частности, продавцы могут сообщать о людях, купивших алкоголь и севших в автомобиль. Уйба поручил правительству проработать порядок с поощрением и выплатами.

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