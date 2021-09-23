В Сыктывкаре школьник разрисовал стены подъезда похабными картинками

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Школьник из Эжвы испортил стены подъезда похабными надписями и рисунками. Инцидент произошел в доме №11 по улице Мира. Здесь как раз незадолго до происшествия был проведен косметический ремонт.
Мальчика нашли по камерам наблюдения и написали на него заявление в полицию. Вскоре состоялся суд.
Во вторник, 21 сентября, школьник услышал приговор. За его вандализм придется заплатить штраф матери. Размер денежного наказания, как определил судья, две тысячи рублей.
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