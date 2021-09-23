Следователи проведут проверку по факту падения 33-летнего жителя Сыктывкара с высоты

Фото очевидцев произошедшего

Стали известны подробности гибели молодого мужчины, чей труп был обнаружен на улице Морозова. Как сообщили «Комсомолке» в Следкоме, умершим является 33-летний житель Сыктывкара.

По предварительным данным, мужчина погиб от удара об землю: он упал с с высоты. Тело сыктывкарца было обнаружено жильцами дома, у подъезда которого лежал труп.

По данному факту столичные следователи организовали проверку.

- В рамках проверки следователем проведен осмотр места происшествия, опрашиваются очевидцы и свидетели произошедшего, проводятся иные проверочные мероприятия, направленные на установление причин и обстоятельств произошедшего, - рассказали в СК.

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