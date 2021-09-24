Число болеющих ковидом детей в Сыктывкаре постепенно растет

Гораздо чаще дети болеют гриппом и ОРВИ Фото: Архив "КП"

К четвергу 23 сентября власти Сыктывкара официально насчитали 142 школьников и 15 детсадовцев, болеющих коронавирусом. Из общего числа детей в городе эта доля совсем небольшая – 0,42 и 0,07 процентов соответственно. Таким образом, количество зараженных ковидом детей медленно, но растет.

Из педсостава лечатся от COVID-19 девять учителей (0,5%) и девятнадцать воспитателей (2,48%). В разы больше обнаружено случаев ОРВИ и гриппа из-за сезоны опасных инфекций.

Так, в детских садах от этих вирусов сейчас лечатся 88 воспитателей, в школах – 18 учителей. Примерно 6-7% детей в образовательных учреждениях сейчас страдают этими же болезнями. Это 1345 дошкольников и 1984 учеников.

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