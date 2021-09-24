Заступившийся за беременную участковый подвергся нападению в Коми

Отцепить нападавшего от полицейского смог только наряд ДПС
Фото: Архив "КП"
Молодой житель Сыктывкара пойдет под суд за нападение на полицейского. Сам 23-летний горожанин признал вину в произошедшем только отчасти.
Неприятный инцидент произошел в августе этого года. Парень напился у себя дома и начал агрессировать на свою беременную сожительницу. Девушка испугалась за себя и будущего ребенка и вызвала полицию. Решить конфликт пришел участковый.
К моменту прибытия полицейского агрессор разбушевался настолько, что затеял с ним драку. Утихомирить сыктывкарца и оттащить его от правоохранителя удалось только прибывшему на место наряду ДПС.
Сейчас дело направлено в суд.
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