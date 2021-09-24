Пройдет суд над адвокатом, обещавшим помочь экс-главе Коми

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Городской суд Ухты начал рассматривать дело адвоката Р.Б. Николаева, который обещал дать взятку врачам. Член адвокатской палаты обещал таким образом помочь экс-главе Коми Владимиру Торлопову.

Обвинение считает, что Владимир Торлопов пытался получить справку, которая бы позволила ему не отбывать наказание в колонии. Адвокат заявил, что может помочь, и пообещал представителю экс-губернатора, что подкупит знакомых врачей в больнице ФСИН. Для этого, по словам юриста, медикам нужно было передать 600 тысяч рублей. Свои услуги как посредника адвокат оценил почти в миллион рублей.

Незаконные намерения адвоката пресекли сотрудники ФСБ. Сам Николаев вину свою отрицает.

Напомним, в июне 2019 года за мошенничество и коррупцию экс-глава Коми был осужден на 6 с половиной лет. В деле в частности фигурировали акции птицефабрики «Зеленецкая», которую только в прошлом году вернули в государственную казну.

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