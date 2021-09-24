В Коми от удара током на рабочем месте погиб электромонтажник

В Усинске от удара током погиб электромонтажник Фото: Архив "КП"

В Ухте трагически погиб работник предприятия «УхтаМонтажАвтоматика». Об этом сообщает пресс-служба Гострудинспекции республики.

Мужчина умер во время выезда с коллегами на объект Усинского нефтяного месторождения: они были направлены убрать мусор. В какой-то момент мужчины разделились, а по возвращении увидели электромонтажника лежащим на земле без сознания.

Прибывшая на место «скорая» спасти ухтинца не смогла. Он погиб на месте происшествия. Инспекция выяснила, что причиной смерти стал удар током, который получил мужчина. К тому же, экспертиза показала, что в этот день погибший был пьян.

Проверка, проведённая надзорным органом, выявила, что основная причина произошедшего несчастного случая – неудовлетворительная организация производства работ, выразившаяся в ослаблении контроля начальником участка за работниками, за соблюдением трудовой дисциплины и охраны труда.

Сейчас рассматривается вопрос о возбуждении административного дела в отношении ООО «УхтаМонтажАвтоматика».

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