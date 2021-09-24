В Коми из-за ухудшения эпидобстановки вновь разворачивают дополнительные ковид-койки

Сейчас развернуто 2 012, занято 1 520 коек Фото: архив "КП"

В Коми будет увеличен коечный фонд для больных коронавирусом. Об этом сообщил глава Коми Владимир Уйба. По его словам, причиной такого решения стала ухудшающаяся с каждым днём эпидобстановка в регионе.

— Мы снова начинаем разворачивать дополнительные койки. Развернули 30 коек в Республиканской инфекционной больнице. Сейчас развернуто 2 012, занято 1 520 коек, — сказал он в видеообращении к жителям республики.

Примечательно, что несколькими днями ранее оперштаб по борьбе с коронавирусом в Коми принял решение о сокращении ковид-коек. Так, госпиталь ветеранов и санаторий «Кедр» были вновь перешли на обычный режим работы. Ранее эти учреждения были перепрофилированы в инфекционные госпитали.

Вместе с тем вакцинирующихся не становится значительно больше, что ухудшает положение. Большинство новых заражений и летальные исходы происходят именно среди непривившихся граждан, говорят врачи.

— Я уже неоднократно говорил, что наложение коронавируса и гриппа - это крайне тяжелое осложнение и течение заболевания у всех возрастов. Поэтому в очередной раз напоминаю, что нужно записываться и вакцинироваться, — заявил Уйба.

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