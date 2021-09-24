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Общество24 сентября 2021 10:11

В Сыктывкаре начата работа по подготовке к Новому году

Источник:kp.ru
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В Сыктывкаре создали рабочую группу по подготовке к празднованию Нового года

В Сыктывкаре создали рабочую группу по подготовке к празднованию Нового года

Фото: архив "КП"

В Сыктывкаре начали готовиться к празднованию Нового года. Из постановления сити-менеджера города Натальи Хозяиновой следует, что для работы над организацией праздника создана рабочая группа.

Ее основной задачей, согласно документу, станет организация работ по обустройству новогодних площадок и иллюминации на территории столицы Коми.

Уже сейчас известно, что яркий новогодний шар займёт свое прежнее место — площадку под часами. А какие иллюминационные композиции добавятся к нему будет известно ближе в декабрю.

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