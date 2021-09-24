В Коми за неделю изменились цены на гречку, помидоры и молоко

В Коми за неделю подорожали помидоры и гречка Фото: архив "КП"

В Коми зафиксирован рост цен на гречку и помидоры. Об этом сообщает Комистат, исследовавший изменение цен за минувшую неделю.

Так, стоимость помидоров растет которую неделю. В это раз пасленовые можно найти на 15,2% дороже. Выросла цена и на огурцы. За них придется отдать на 11% больше.

Также заметно выросла цена на консервы мясные для детского питания (+4,7%), крупу гречневую (+1,9%), яйца куриные (+1,5%), сахар-песок, мясо кур, масло сливочное (+0,3-0,7%).

В то же время цены на маргарин снизились на 6,2%, молоко стерилизованное - на 2,3%. Также на прилавках магазинов картофель подешевел на 3,1%, яблоки - на 2,1%.

Цены на бензин автомобильный и дизельное топливо за последние семь дней к облегчению водителей не изменились.

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