В Коми пропала 17-летняя Екатерина Моисеева

Фото: пресс-служба МВД по Коми

В Коми начались поиски 17-летней Екатерины Моисеевой из Воркуты. Ориентировка на подростка опубликована на сайте МВД по республике.

Уточняется, что девушка ушла из дома в неизвестном направлении 18 сентября и с тех пор о ней нет никаких вестей. К поискам подростка подключились волонтеры и полиция.

Приметы: на вид 16 лет, рост 165 см, славянской внешности, худощавого телосложения, лицо овальное, нос прямой, губы тонкие; волосы русые длиной до плеч.

Была одета: куртка-ветровка серого цвета, спортивные штаны черного цвета либо джинсы, ботинки черные на толстой подошве.

Всем, кому что-либо известно о пропавшей, просьба сообщить информацию по телефонам ОМВД России по городу Воркуте: 8(82151) 2-98-02 или 102, 112.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Сыктывкаре пропал 8-летний ребенок Его отец отвлекся буквально на минуту (подробности)