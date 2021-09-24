В Коми хотят изменить систему обращения с ТКО

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Глава Коми Владимир Уйба предложил изменить систему обращения с ТКО. Об этом он заявил в своем видеообращении.

Уйба напомнил, что в последние два месяца руководство Коми объехало всю республику. Практически на каждой встрече с жителями поднимался вопрос о дальнейшей судьбе концепции обращения с ТКО. Уйба отметил, что в 2018 году регоператор принял концепцию захоронения отходов на полигонах. Они были созданы в каждом муниципалитете. Такую концепцию глава Коми назвал неэкологичной и добавил, что в будущем потребуются огромные средства на утилизацию полигонов. Поэтому от регоператора потребовали изменить концепцию и снизить тарифы. Уйба добавил, что такая концепция принята во всех развитых странах, где отходы приносят доход, а не расход. Глава Коми отметил, что через неделю будет реализовываться новая концепция, либо же сменят регоператора.

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